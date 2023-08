ChatGPT: So sammelt OpenAI deine Daten – und so schützt du dich

Getty Images via AFP

Wer ChatGPT nutzen, aber nicht alle Daten preisgeben will, kann sich mit verschiedenen Massnahmen schützen.

Bei Nutzung von ChatGPT ist Vorsicht geboten

Bei der Nutzung von ChatGPT werden diverse Informationen gespeichert: IP-Adresse, Browsertyp, Standort, Zeitzone, Betriebssystem oder Geräteinformationen. Das ist auch bei anderen Anwendungen so. Grundsätzlich speichert ChatGPT aber alle Unterhaltungen, also jedes Wort, das man eintippt und auch hochgeladene Bilder und Videos. Man sollte sich also gut überlegen, welche Informationen man der KI mitteilt.