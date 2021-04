«Ständige Höchstleistungen sind weder möglich noch nötig», sagt Coach und Autor Attila Albert, der in seinem neu erschienenen Buch «Perfektionismus ist ein Arschloch» für mehr Pragmatismus plädiert. «Unerreichbar hohe Ansprüche – an sich selbst und auch andere – führen zu ständigen Enttäuschungen, überlasten und frustrieren», so Albert.