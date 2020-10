Ein Song und viele Promis : Wie Pink Ribbon trotz Corona erfolgreich über die Bühne ging

Beim Schweizer Brustkrebs-Spenden-Event war dieses Jahr nichts wie sonst. Drei Dinge, die in Erinnerung bleiben werden.

So wurde der Brustkrebs-Solidaritätslauf am 6. September virtuell durchgeführt. In der ganzen Schweiz liefen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in pinkfarbenen Shirts statt in der Masse allein oder mit Freunden oder der Familie und luden auf einer App ihre Kilometer hoch.