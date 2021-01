Wer dieser Tage einen Blick auf die News wirft, überkommt v e rmutlich ein ungutes Gefühl. Nicht nur politische Unruhen, auch die Allgegenwärtigkeit von Covid kann uns belasten. Aktuell sind wir mitten im zweiten Lockdown und ein Ende ist noch länger nicht in Sicht. Das B este, was du jetzt tun kannst , ist, dir all die Dinge vorzustellen, die du irgendwann einmal unternehmen möchtest.

Kürzlich fand eine Studie vom Georgia Institute of Technology heraus, dass Menschen, die jetzt für die Zukunft planen , weniger gestresst sind, wenn es um die Pandemie geht. Diese Pläne geben auch ein Gefühl der Kontrolle, was in einer unsicheren Situation besonders wichtig ist.

Tagträumen erlaubt

Jetzt darfst du also im Kopf getrost der Realität entfliehen und dir ausmalen, was du alles in Zukunft noch tun wirst. Das macht dich auch optimistischer, wie eine Studie im « Journal of Happiness Studies » bestätig t .

Familientherapeutin Kimberly Diggles sagt zu « Vice » : « Etwas Positives zu erwarten hilft, die Dopaminlevel im Gehirn konstant zu halten. N ur schon der Gedanke an etwas Schönes, was einen noch erwartet, kann physisch deine Gehirnchemie verändern und dich glücklicher machen. »

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie du dir schöne Erwartungen in den Alltag einbauen kannst. Christian Waugh von der Wake Forest Universität erklärt « Vice » : « Fang klein an, indem du dir etwas K leines gönnst, auf das du dich morgen freuen kannst. Zum Beispiel ein Glas Wein oder einen Filmabend mit deinem Mitbewohner oder deiner Mitbewohnerin. »

Als nächstes soll man sich wöchentlich oder monatlich etwas vorstellen, worauf man sich freuen kann. Ob das ein Facetime-Call mit dem besten Freund oder der besten Freundin ist, oder ein neues Rezept, das man ausprobieren möchte.