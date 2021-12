Alles Pusteblume? – Wie Pneus aus Löwenzahn den Verkehr grüner machen sollen

Russischer Löwenzahn statt Kautschukbäume

Tatsächlich wird der Bedarf an Kautschuk künftig steigen. Denn die Mobilität nimmt weltweit zu. Um zu verhindern, dass Tropenwälder in diesen Gebieten noch stärker abgeholzt werden, wird fieberhaft an Alternativen geforscht. Denn weitere Schäden an den grünen Lungen des Planeten sollen unbedingt vermieden werden.