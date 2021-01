Ganze acht Schweizerinnen stehen in Kranjska Gora am Start. Im Hauptfokus steht dabei vor allem Michelle Gisin, die sogleich als Erste in diesen Riesenslalom startet. Nach insgesamt schon drei 4. Plätzen sehnt sich die Engelbergerin in dieser Disziplin endlich nach ihrem überhaupt ersten Podestplatz. In Semmering hätte es nach ihrem 3. Rang im ersten Lauf durchaus was werden können. Gisin zeigt sich in dieser Saison ohnehin sehr stark und liegt mit 575 Punkten hinter Vlhova auf dem zweiten Platz des Gesamt-Weltcups. Im Riesenslalom liegt sie auf Rang vier als beste Schweizerin. Ob es heute endlich mit einem Podestplatz klappt?