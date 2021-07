Ask me Anything - «Wie rasiert man sich in der Dusche, ohne sich fast das Bein zu brechen?»

Meikes Frage an die Community:

«Früher hatte ich eine Badewanne, da fiel mir das Rasieren meiner Beine noch etwas leichter. Da konnte ich mich am Rand abstützen und bin besser rangekommen. In meiner neuen Wohnung habe ich aber nur noch eine Dusche und bin überfragt. Ich finde es so kompliziert! Richtig rasieren ist ja fast unmöglich! Entweder man ist total gelenkig und läuft Gefahr, sich was zu brechen, oder man rutscht aus und bricht sich ebenfalls etwas. Jetzt mal Klartext, Mädels: Wie macht ihr das? Wie rasiert ihr eure Beine in der Dusche?»