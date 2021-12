Bundesliga-Konferenz - Sorgt Nati-Star Widmer für Überraschung? Mainz führt gegen Bayern 1:0

22' Bayern München – Mainz 05: Auf der linken Seite setzt sich Stach durch und bringt den Ball von der Grundlinie in den Münchner Strafraum. Der auffällige Burkhardt flankt den Ball auf den freistehenden Onisiwo. Per Kopft trifft der Mainzer-Spieler zur Führung. Es ist das dritte Kopfballtor in der heutigen Bundesliga-Konferenz. Bayern München ist somit überraschend im Rückstand gegen Mainz 05.