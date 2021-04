Die Uefa scheint gewillt zu sein, ihre Position mit allen Mitteln zu verteidigen. Das könnte auch heissen, dass drei der Teilnehmer die angekündigten Sanktionen schon in unmittelbarer Zukunft zu spüren bekommen. Mit Chelsea, Real und City haben sich drei Teams für das Halbfinale der Champions League qualifiziert. Paris Saint-Germain ist der einzig verbleibende Verein, der sich gegen eine Teilnahme an der Super League ausgesprochen hat. Es gehen bereits Gerüchte um, PSG könnte also schon am Montag am Grünen Tisch zum Champions-League-Sieger gekrönt werden.