So soll das öffentliche Leben weitgehend stillgelegt werden. Das Haus verlassen dürfte nur, wer einen triftigen Grund dazu hat.

Auch in der Schweiz gibt es Unterstützer dieser Strategie.

Kein Ausgang, keine Restaurantbesuche, keine private Treffen – und das monatelang. Geht es nach den Vertretern der «No-Covid» Strategie , soll dies schon bald Realität werden. Sie fordern, dass es erst wieder Massnahmen-Lockerungen gibt, bis die Fallzahlen mehrere Wochen lang auf einem sehr tiefen Niveau verharren. «Der Verzicht soll mit etwas belohnt werden, was uns zur Zeit fehlt, ein Ziel» sagt der Schweizer «No-Covid»-Unterstützer Simon Gehrig dazu.

Das sagt der Infektiologe

«Aus infektiologischer Sicht sei eine Strategie ‹mit Coronavirus›, wie es viele europäische Länder machen, allerdings realistischer als die ‹No-Covid›-Strategie», erklärt Infektiologe Philippe Eggimann vom Universitätsspital Lausanne . Er räumt aber ein: «Man muss sehen, dass gewisse Länder wie Australien, China oder Taiwan die Corona-freie Strategie erfolgreich verfolgt haben. Das ermöglicht ihnen, jetzt praktisch ohne Einschränkungen zu leben.» In europäischen Ländern sehe man hingegen, dass die Strategie «Leben mit Covid» die Wellen der Pandemie nicht wirksam verhindere oder kontrolliere.

Das sagt der Ökonom

Zum einen sei die Schweiz und auch insbesondere der Gesundheitssektor auf Grenzgänger angewiesen. Alleine im Tessin habe man mehrere tausend Grenzgänger, die in den Schweizer Spitäler arbeiten. Eine hundertprozentige Abschottung sei also schwer durchsetzbar. Zudem glaubt Oggier nicht, dass die Leute bereit dazu wären, jetzt mehrere Monate in den Lockdown zu gehen. Ein wichtiger Anhaltspunkt für die anfallenden volkswirtschaftlichen Kosten sei zudem, wie viele erwerbsfähige Leute von einem schweren Krankheitsverlauf betroffen seien. «Je jünger diese Leute sind, desto mehr lohnt es sich rein ökonomisch betrachtet, die Pandemie schnellstmöglich zu beenden. Denn junge Leute haben mehr Erwerbsjahre vor sich.» Schwere Verläufe bei jüngeren Menschen gelte es daher im Auge zu behalten.