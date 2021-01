So fordern nicht nur die Demokraten im Repräsentantenhaus in einem Brief an Vizepräsident Mike Pence die vorzeitige Entmachtung Trumps – auch hochrangige Mitglieder der Trump-Regierung sollen über eine mögliche Absetzung beraten. Selbst Senator Lindsey Graham, republikanisches Schwergewicht und e ig e ntlich e in Verbündeter Trumps, ging n a ch dem Capitol-Sturm a uf Abstand. « Trump und ich, wir hatten eine höllenmässige Reise. Ich hasse es, dass es so ist » , sagte er. « Aus meiner Sicht ist er ein konsequenter Präsident gewesen. Aber heute... alles, was ich sagen kann, ist, ohne mich. Genug ist genug. » Der einflussreiche und konservative Industrieverband National Association of Manufacturers rief so g ar g anz offen nach einer Absetzung Trumps .