Virale Videos: Wie realistisch sind die Crashtests auf Tiktok? – Ein Experte klärt auf

SUVs sind beliebt – die sportlichen Fahrzeuge bieten Platz, eine gute Übersicht, vor allem aber ein hohes Sicherheitsgefühl. Doch jetzt ist ein Tiktok-Video aufgetaucht, das alles andere als beruhigt. Im Video werden verschiedene SUV-Modelle diverser Hersteller von einem Sattelschlepper mit knapp 50 km/h in eine Mauer gerammt. Der Anblick ist verstörend. Über 51,6 Millionen Mal wurde das Video bereits angeklickt. Der Inhaber des Videos, der Tiktok-User Old Tender Man, zeigt auf seinem Channel etliche andere Crash-Videos – auch mit Bussen und LKW.



Die Tiktok-Community bezweifelt die Echtheit der Videos. Ein User etwa fragt: «Hat das irgendetwas mit der Realität zu tun?» Wir haben bei Sandro Caviezel, Bereichsleiter für passive Sicherheit beim DTC Dynamic Test Center in Vauffelin BE, nachgefragt. «Das Video ist eine Simulation, welche die Realität nicht korrekt widerspiegelt», erklärt Caviezel.