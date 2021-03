«Vor eineinhalb Jahren trennte ich mich nach 30 Jahren von meinem Mann. Schon bald hatte ich eine neue Beziehung mit einem Mann, der mich mehrmals betrogen hat. Nach einiger Zeit schaffte ich es endlich, ihn zu verlassen. Doch er akzeptiert es einfach nicht. Immer wieder entschuldigt er sich bei mir und versucht mir zu beweisen, wie sehr er mich liebt. In der Zwischenzeit ist mir jedoch klar geworden, dass ich noch etwas für meinen Ex-Mann empfinde, und wir es wieder miteinander versuchen wollen. Ich weiss aber nicht, wie ich es dem «A nderen » sagen soll und ihm klarmachen kann , dass ich das mit ihm nicht mehr möchte – ohne ihn dabei zu verletzen. »

Anjas Frage an die Community:

In unserem neuen Format «Ask Me Anything» wenden sich Leserinnen und Leser mit ihren Fragen direkt an die 20-Minuten-Community. Denn manchmal braucht man weder einen Therapeuten noch eine Wissenschaftlerin – sondern nur die Hilfe von Leuten, die die Situation vielleicht aus eigener Erfahrung kennen.