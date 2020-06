vor 30min

Royaler Jubilar

Wie sah Prinz Philip eigentlich vor 70 Jahren aus?

Diese Woche feierte Prinz Philip seinen 99. Geburtstag. Das Königshaus teilt aus diesem Anlass ein neues Foto vom Ehemann der Queen – und gewährt einen Blick ins Archiv.

von Angela Hess

1 / 14 Anlässlich des 99. Geburtstags von Prinz Philip veröffentlichte das britische Königshaus in dieser Woche ein neues Foto vom Ehemann der Queen (94). Seit mehreren Monaten wurde er zuvor nicht gesehen. Twitter/RoyalFamily Eines der letzten Fotos des Duke of Edinburgh zeigt ihn kurz vor Weihnachten 2019 beim Verlassen eines Londoner Spitals. Er sei zur Überwachung eingeliefert worden, hiess damals in einem Statement. KEYSTONE/Philip Toscano/AP Nach Weihnachten kehrte Prinz Philip nicht wie die Queen zurück in den Buckingham Palace, sondern blieb auf dem Landsitz der Familie in Sandringham. Erst für die Selbstisolation in Windsor wurde das Paar im Frühling endgültig vereint. KEYSTONE/AP/Yui Mok

Darum gehts Prinz Philip feierte diese Woche seinen 99. Geburtstag.

Erstmals seit Monaten gibt es ein neues Foto vom Ehemann der Queen.

Wir blicken in die Vergangenheit des Paars.

Das älteste Mitglied der britischen Königsfamilie feierte in dieser Woche Geburtstag: Prinz Philip wurde am Mittwoch stolze 99 Jahre alt. Da er sich gemeinsam mit Königin Elizabeth (94) nach wie vor in Selbstisolation auf Schloss Windsor befindet, wurde der Geburtstag in diesem Jahr nur zu zweit gefeiert. Der Duke of Edinburgh meidet grössere Veranstaltungen ohnehin: Seit Sommer 2017 nimmt Prinz Philip gar keine offiziellen Termine mehr war.

Selten bekommt die Öffentlichkeit deshalb heutzutage den Mann an der Seite der Queen zu sehen. Doch dies war nicht immer so. In den vergangenen Jahrzehnten begleitete Prinz Philip – der eigentlich als Prinz von Griechenland und Dänemark geboren wurde – seine Ehefrau auf unzählige Reisen und war selber Schirmherr, Präsident oder Mitglied von insgesamt 780 Organisationen.

Humor ist das Geheimnis ihrer Liebe

Ihre Beziehung hingen die Königin und ihr Ehemann in der Öffentlichkeit nie an die grosse Glocke. Für Händchenhalten oder andere Bekundungen von Zuneigung würden beide viel zu viel Wert auf Korrektheit und Disziplin legen, heisst es in Kreisen von Experten. Das Geheimnis ihrer langjährigen Liebe verriet die Queen aber dennoch einst: Die Ehe halte, weil Prinz Philip sie immer zum Lachen bringen könne.

Die beiden stehen auf dem Foto, welches das Königshaus anlässlich des 99. Geburtstags veröffentlichte, etwas verkrampft vor der Kamera. Nur ein Detail weist auf die enge Verbundenheit des Paars hin: Die Brosche am Kleid der Queen besteht aus einem riesigen herzförmigen Diamanten. Das kostbare Stück, welches bis in die frühen 1900er zurückdatiert, trägt die Königin nur zu ganz besonderen, historischen Ereignissen.