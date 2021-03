Damit Apps im Hintergrund verschiedenste Sensoren anzapfen, oder Nuzterinnen und Nutzer von den Apps Informationen in Form von Push-Mitteilungen erhalten können, brauchen die Apps vom Android-System entsprechende Berechtigungen. Nur damit wird eine neue Nachricht im Messenger sofort angezeigt oder die Anzahl gegangener Schritte über den Tag korrekt aufgezeichnet.

Doch das hat nicht nur Vorteile. Denn Prozesse im Hintergrund nagen an der Akkulaufzeit der Smartphones. Zusätzlich ein Problem ist es, dass die Geräte zwar immer leistungsfähiger, aber die Batterien in den Handys nicht merklich besser geworden sind. Hersteller haben dafür einen Lösungsansatz gefunden. Sie optimieren die Akkulaufzeit auf Kosten der Funktionalität. Sie machen das, indem sie das Multitasking im Android-System einschränken, um Akku zu sparen.

Smartphones werden Dumbphones

«Das geht so weit, dass bei einigen Herstellern moderne Smartphones wieder zu Dumbphones werden», heisst es auf der Website Dontkillmyapp.com. Was aber ist damit gemeint? Sogenannte Dumbphones seien nicht in der Lage, im Hintergrund irgendwelche nützlichen Aufgaben zu erledigen, ausser die Nutzerinnen und Nutzer verwenden ihr Gerät gerade aktiv, etwa wenn sie im Internet surfen.