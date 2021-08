Thomas Reis: Endlich wieder Bundesliga in Bochum. Mit dem ersten Heimspiel des VfL in der Beletage des Fussballs seit elf Jahren geht für Thomas Reis ein Traum in Erfüllung. Nach Erstligaeinsätzen als Profi für Eintracht Frankfurt und Bochum darf er seinen Herzensclub erstmals in dessen Heimstätte auf grosser Bühne coachen. «Wir als Verein haben lange auf dieses Spiel hingearbeitet und freuen uns tierisch», kommentierte der 47 Jahre alte Trainer.