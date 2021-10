Bundesliga-Konferenz - Dusel-Dortmund knapp vorn – Zeqiri-Treffer wegen Foul an Akanji aberkannt

Die erste Halbzeit war geprägt von vielen Toren. In Gladbach schoss Nati-Star Embolo die Gladbacher nach fünf Minuten mit einem wunderbaren Fallrückzieher in Führung. Nur zwei Minuten später traf sein Mitspieler Hofmann zum 2:0. Die Reaktion von Wolfsburg folgte durch den Treffer von Luca Waldschmidt in der 25. Minute.

In Dortmund traf der BVB in Person von Raphael Guerreiro nach zehn Minuten per Elfmeter zur Führung, musste jedoch den Ausgleichstreffer durch den Schweizer Stürmer Andi Zeqiri hinnehmen. In den beiden anderen Partien steht es jeweils 1:0. Stuttgart führt gegen Hoffenheim und Freiburg in Berlin.