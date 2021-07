Am Donnerstag könnte Xhaka in der neu formierten Conference League sein Comeback feiern. Dabei trifft der FC Basel in der zweiten Quali-Runde mit FK Partizani aus Albanien ausgerechnet auf ein Team aus dem Land, für das der 30-Jährige bereits 30 Länderspiele bestritten hat. «Das ist schon ein spezielles Spiel für mich», sagt Xhaka vor dem Hinspiel am Donnerstag in Basel.