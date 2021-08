Partizani Tirana wurde vom FC Basel in der zweiten Runde der Conference-Quali mit einem Gesamtscore von 5:0 aus dem Wettbewerb gekegelt. Der FC Sion wurde am letzten Spieltag sogar mit 6:1 aus dem Stadion geschossen. Nun will das Team von Trainer Patrick Rahmen gegen Ujpest in Budapest eine gute Ausgangslage fürs Rückspiel.