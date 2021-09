CL-Konferenz - Wie schlägt sich PSG mit Messi gegen Guardiolas Manchester City?

Das, was die meisten Fans wissen wollten: Spielt Messi heute oder nicht? Ja, der argentinische Superstar bei PSG steht in der Starformation. Der 34-Jährige hatte zuletzt zwei Spiele bei PSG in der Ligue 1 gefehlt, nachdem bei Messi im linken Knie Anzeichen von Blutergüssen am Knochen festgestellt worden waren. «Er ist bereit, ein grosses Spiel zu machen», sagte Trainer Mauricio Pochettino beim Sender RMC Sport.