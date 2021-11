Moto2 in Valencia – Wie schlägt sich Tom Lüthi im letzten Rennen seiner Karriere?

Bei seinem letzten Moto2-GP startet der 35-Jährige von Platz 6 aus. Das ist beachtlich! Das aus zweierlei Gründen. So stürzte er noch in einem Training am Freitag. Und: So gut war Lüthi 2021 noch nie. So könnte es für ihn das beste Saisonresultat werden. Einzig im August in Spielberg raste der Berner in dieser Saison auf Rang 9. Kann er dieses Ergebnis bei seinem letzten Karriere-Rennen toppen? Schön wäre es!