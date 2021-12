Slalom Madonna di Campiglio – Meillard macht mit Laufbestzeit 23 Positionen gut – Foss-Solevaag siegt

Meillard fährt Laufbestzeit in Madonna Loïc Meillard katapultiert sich beim Slalom von Madonna di Campiglio mit Bestzeit von 29 auf Rang 6. (Video: SRF)

Neun Schweizer Slalom-Cracks standen beim Slalom von Madonna di Campiglio am Start, aber nur drei schafften es in den zweiten Lauf. Doch da zeigte Loïc Meillard, was er draufhat. Der Neuenburger fuhr Laufbestzeit und katapultierte sich von Rang 29 auf Rang sechs. «Die Laufbestzeit gibt viel Selbstvertrauen. Ich bin gut Ski gefahren und ich hatte die richtige Einstellung. Es ist auch ein schönes Weihnachtsgeschenk für mich, diese Leistung», sagte der 25-Jährige im SRF.

Mit Luca Aerni als 17. und Ramon Zenhäusern als 18. holten zwei weitere Schweizer Weltcuppunkte. Die grösste Enttäuschung setzte es aber für Daniel Yule. Eine Rückkehr zu seiner erfolgreichsten Station, zu seinem Lieblingsrennen, hätte es werden sollen. Doch die Reise nach Madonna di Campiglio endete für Yule im Desaster.

Yule musste zittern – und scheiterte

«Das ist ein brutal schöner Slalomhang, es macht Lust da runterzufahren, das ist meine Lieblingspiste», hatte er vor dem Rennen noch gesagt. Vier Slaloms hat er in seiner Karriere bisher gewonnen, zwei davon (Dezember 2018 und Januar 2020) beim Nachtslalom von Madonna. Die letzte Saison war jedoch eine zum Vergessen, deshalb war nicht klar, wie der Walliser heuer mit dem Druck umging. Offenbar nicht gut.

Yule startete mit der Nummer zwölf und schien nach einigen Sekunden einen Einfädler zu verzeichnen. Doch dieser Verdacht bestätigte sich nicht, er verlor aber den Rhythmus und dadurch viel Zeit. Im Ziel schrie sich der 28-Jährige den Frust vom Leib.

«Ja, ich habe den Rhythmus nicht gefunden. Oben bin ich gut gestartet, doch dann hatte ich ein, zwei schlechte Schwünge drin und kam nicht mehr rein», so Yule. Es wurde zur Zitterpartie für den letztjährigen Sieger, die er verlor – Yule verpasste als 36. den zweiten Lauf klar.

Pech hatte auch der Franzose Clement Noël. Er war auf dem Weg, seinen zweiten Slalom-Sieg der Saison einzufahren, als er beim zweitletzten Tor stürzte und am letzten vorbei ins Ziel rutschte. Zwar leuchtete die grüne klare Bestzeit auf, aber er wurde natürlich disqualifiziert. (hua)