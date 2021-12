Riesenslalom in Courchevel - «Es ist so schön, sensationell» – Gisin kurvt auf Platz 3

Mit diesem Lauf schnappt sich Gisin einen Podestplatz. SRF

Am Montag sicherte sich Luca De Aliprandini seinen ersten Podestplatz in einem Riesenslalom im Weltcup. Am Dienstag wollte seine Freundin Michelle Gisin beim Riesenslalom in Courchevel nachziehen. Sie zeigte einen starken ersten Lauf. Einzig Mikaela Shiffrin war schneller unterwegs als die 28-Jährige.

Mit einem Vorsprung von 0,29 Sekunden auf Sara Hector startete Gisin in den zweiten Lauf. Am Ende leuchtete die grüne Farbe im Ziel zwar nicht auf, jedoch klassierte sie sich auf dem zweiten Zwischenrang. Die Erleichterung war gross. Das Podest war also gesichert. Der Sieg ging am Ende an Mikaela Shiffrin vor Sara Hector und Michelle Gisin. Shiffrin lobte Hector und Gisin für ihren Auftritt. «Es ist eindrücklich wie sie heute Ski gefahren sind. Besonders bei Michelle nach diesem schwierigen Sommer.»

Emotionales Siegerinterview

Michelle Gisin war beim Siegerinterview den Tränen nahe: «Ich weiss nicht was ich sagen soll, es ist so schön, einfach sensationell. Ich bin zurück in der Normalität. Es fehlen aber noch viel Trainingstage.» Zum Ende des Interviews wollte sie noch viele Danksagungen sprechen: «Ich muss mich bei meiner Physio bedanken, Luca sowieso, auch meine Familie hat mir so viel abgenommen. Es ist unglaublich, was sie so gemacht haben. Sie geben alle alles, ich bin so froh, dass sie das machen.»

Doch warum eigentlich ein so emotionales Interview? Der Grund ist einfach: Michelle Gisin erkrankte im Sommer am pfeifferschem Drüsenfieber. Sie konnte lange nicht mehr trainieren, hatte auf und neben der Piste Hochs und Tiefs. Oftmals fühlte sie sich, als wenn man ihr den Stecker gezogen hätte. Das Podest in Courchevel war ein weiterer Schritt in die richtige Richtung.

Insgesamt schafften es 5 der zehn angetretenen Schweizerinnen in den zweiten Lauf. Simone Wild konnte diesen gar eröffnen und zeigte einen guten Auftritt und rückte einige Plätze nach vorne. Einen starken Auftritt zeigte Camille Rast, die mit der Nummer 45 am Ende auf den 9. Platz fuhr. Sie sagte: «Ich bin sehr zufrieden, morgen geht es aber wieder von 0 los.» Für Corinne Suter und Wendy Holdener gab es keinen Platz in den ersten 15. Am Mittwoch findet bereits der nächste Riesen in Courchevel statt.