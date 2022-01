Slalom von Kranjska Gora – «Ein herrlicher Morgen» – Holdener kurvt dank Top-Lauf auf Rang 1

Am Sonntag steht der Slalom von Kranjska Gora an. Michelle Gisin, Wendy Holdener und Co. wollen aufs Podest. Nach dem 1. Lauf ist klar: Gisin schafft es nicht, sie fädelt kein, Holdener führt. Der 2. Lauf startet um 12.30 Uhr.

Holdener führt dank diesem Lauf. (SRF)

Im Schweizer Team sorgten zuletzt besonders Wendy Holdener und Michelle Gisin für die Musik. Beide rasten in diesem Winter einmal aufs Podes und wurden «Best-of-the-Rest». Gisin schaffte dies in Lienz, Holdener in Killington. Wieso diese Bezeichnung? Nun, immer wenn Petra Vlhova und Mikaela Shiffrin am Start standen, teilten sie sich die Plätze 1 und 2. Vor allem die Slowakin war in dieser Saison bisher eine absolute Macht. Keine Fahrerin schaffte es, an sie heranzukommen.

Sollte es in Kranjska Gora anders herauskommen? Nach dem 1. Lauf sieht es ganz danach aus. So führt Holdener nach einem absoluten Top-Lauf vor Vlhova und Shiffrin. Sie überzeugte mit einer sehr dynamischen Fahrt. Die Folge: Die verdiente Führung für die 28-jährige Schwyzerin in ihrem 100. Weltcup-Slalom! Weit weniger gut lief es für ihre Schweizer Teamkollegin Gisin. Die 28-Jährige startete als erste Fahrerin, doch ihr Rennen war nach wenigen Sekunden vorbei. Bereits bei der dritten Torstange fädelte sie ein und scheiterte. Extrem bitter für Gisin!

«Das wusste ich gar nicht»

«Es war sehr cool, ich konnte meinen Plan von der Besichtigung praktisch umsetzen. Ein herrlicher Morgen», so Holdener nach ihrem Top-Lauf überglücklich. «Hoffen wir, es gibt einen guten zweiten Lauf.» Weiter geht es mit dem 2. Lauf um 12.30 Uhr. Dann heisst es: Daumen drücken für Holdener. Wird die Schwyzerin in ihrem 100. Weltcup-Slalom ihren ersten Slalom-Sieg schaffen?

Zu hoffen ist es. Amüsant: Dass Holdener heute dieses spezielles Jubiläum feiert, war ihr gar nicht bewusst. Gegenüber dem SRF meinte sie: «Das wusste ich gar nicht.» (nih)