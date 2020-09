1 / 8 Das Waadtland gehört in Deutschland neu zu den Risikogebieten. Keystone Das Gleiche gilt für Genf. Keystone Wer einreist, muss einen Coronavirus-Test machen und sich in Quarantäne begeben – vierzehn Tage lang oder bis ein negatives Testergebnis vorliegt. Keystone

Deutschland warnt seine Bürger vor Reisen in die Kantone Genf und Waadt. Wer aus diesen Gebieten nach Deutschland einreisen will, muss an der Grenze einen Coronavirus-Test machen, wie das Auswärtige Amt Deutschlands mitteilt. Nach der Einreise gilt eine vierzehntägige Quarantäne, sofern man kein negatives Testergebnis vorweisen kann. Dabei handelt es sich um eine Musterverordnung – die verschiedenen Bundesländer können diese unterschiedlich handhaben.

Grund für die Warnung ist, dass in diesen beiden Kantonen die Zahl der Neuinfektionen innert sieben Tagen bei über 50 Fällen pro 100’000 Einwohnern liegt. Damit zählen Genf und die Waadt zu den Risikogebieten. Das Amt warnt zudem, dass auch im Kanton Freiburg die Zahl der Infektionen steigt. Wie hart trifft diese Warnung die Schweizer, und wie geht es weiter? Antworten auf die wichtigsten Fragen:

Was bedeutet das für Schweizer, die nach Deutschland wollen?

Wer in Genf oder der Waadt war, muss den Test machen und in Quarantäne gehen. Auch wenn häufig nicht wirklich kontrolliert werden könne, ob man vor der Einreise in den Risikogebieten gewesen sei, könnten Schweizer Reisende den Quarantänebestimmungen in Deutschland unterliegen, so Thorsten Merkle, Tourismus-Professor an der Fachhochschule Graubünden. Und auch bei der Rückkehr ist Vorsicht geboten. «Die plötzliche Warnung zeigt, wie schnell sich die Lage ändern kann – wer jetzt ins Ausland geht, muss die Situation genau verfolgen, sonst riskiert er bei der Rückkehr die Quarantäne.»

Was ist mit Einkaufstourismus?

Sonderregelungen gibt es in Baden-Württemberg nur für Personen, die beruflich oder zwingend notwendig nach Deutschland reisen. Einkaufstourismus dürfte nicht als zwingender Grund zählen, sagt Mediensprecher Pascal Murmann vom Ministerium für Soziales in Baden-Württemberg. Wer also in den vergangenen vierzehn Tagen in Genf oder der Waadt war, solle aufs Shopping in Konstanz verzichten. Wer hingegen nicht an diesen oder anderen vom Robert-Koch-Institut als Risikogebiete definierten Orten war, ist nicht von der Test- und Quarantänepflicht betroffen.

Werden Reisende zum Test gezwungen?

Zwar sind die Tests für Personen aus Risikogebieten verpflichtend, die Reisenden müssen sich aber selber darum kümmern. Die Pflicht liege bei den Bürgern, nicht beim Staat, sagt Murmann: «Wir appellieren eindringlich an die Eigenverantwortung eines jeden Einzelnen, die Testpflicht wahrzunehmen.» Die verschiedenen Bundesländer haben an bestimmten Orten, darunter grosse Flughäfen und einige Autobahnraststätten, Teststationen eingerichtet. Sollte sich herausstellen, dass sich jemand nicht an die Testpflicht gehalten hat, droht eine Busse von bis zu 25’000 Euro.

Wie schlimm ist die Warnung für den Schweizer Tourismus?

«So eine Warnung vom Auswärtigen Amt ist ein Reisehemmnis», sagt Merkle von der Fachhochschule Graubünden. Er erwartet darum, dass deutsche Touristen nun noch weniger in die Westschweiz reisen werden, als sie es wegen der Pandemie sowieso schon tun. Besonders das Waadtland dürfte leiden, weil dort seit einigen Jahren der herbstliche Weintourismus beworben wird.

Sind die deutschen Touristen denn so wichtig?

Ja, Personen aus Deutschland gehörten in der Schweiz zu den wichtigsten Auslandstouristen, so Merkle. Laut Schweiz Tourismus haben deutsche Gäste von April bis Oktober 2019 157’000 Nächte in Hotels der Regionen Waadt und Genf verbracht. Obwohl die deutschen Touristen in diesen beiden Regionen lediglich 7 Prozent der Hotelübernachtungen ausmachten, sei die Warnung Grund zur Sorge, sagt Liên Burkard von Schweiz Tourismus zu 20 Minuten: «Dieses Jahr schmerzt jeder Gast, der fehlt.» Die Branche rechnet fürs Jahr mit einem Rückgang von 80 Prozent bei den Touristen aus Deutschland.

Trifft es auch Deutschschweiz?

Grundsätzlich geht Merkle davon aus, dass die Reisewarnung für die Deutschschweiz noch keine grossen Auswirkungen hat, da Touristen zwischen dem welschen und dem deutschen Teil der Schweiz unterscheiden könnten. «Es besteht aber schon die Gefahr, dass die Leute wegen solcher Warnungen beginnen, die gesamte Schweiz mit einem erhöhten Ansteckungsrisiko zu verbinden.» Das sieht auch Burkard von Schweiz Tourismus so: «Jede Unsicherheit und jede zusätzliche Reiserestriktion ist Gift für die Schweizer Tourismusbranche, denn verunsicherte Gäste, die von Reisewarnungen hören, verlieren die Lust aufs Reisen.» Und das gelte für alle Regionen und auch für Gäste aus anderen Ländern.

Wie geht es weiter?

Bisher hätten viele in der Branche das Gefühl gehabt, dass man die Massnahmen besser in den Griff bekomme und dass die Auslandstouristen im Herbst wieder kommen könnten, so Merkle. Die deutsche Reisewarnung sei ein Signal, dass es doch noch länger dauern werde, bis es wieder nach oben gehe. «Das hat der Branche einen Dämpfer verpasst.»