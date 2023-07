«Music That Made Me»: «Wie schön wäre es, wenn ich zu ‹Like A Prayer› tanzen könnte»

In der GOAT-Radio-Serie «Music That Made Me» erzählen Schweizer Persönlichkeiten von Musik, die ihr Leben prägt. Giona A. Nazzaro, künstlerischer Leiter des Locarno Film Festivals, entdeckte die Welt.

Darum gehts GOAT Radio bringt Hörerinnen und Hörern die grössten Hits aller Zeiten mit Fokus auf Pop- und Rocksongs der 80er-Jahre.

In der Serie «Music That Made Me» teilen Schweizer Persönlichkeiten ihre privaten Greatest Hits: von ersten Fan-Momenten bis zur Musik, die Krisen mildert.

Giona A. Nazzaro, künstlerischer Leiter des Locarno Film Festivals, erinnert an jugendliche Hochs und Tiefs, nachhaltige Wohltaten und die Entdeckung neuer Welten.

Das erste Album, das du dir gekauft hast?

«Rock and Roll Over» von Kiss. Als Schallplatte, 33 rpm.

Welche Musik erinnert dich an deine Jugend?

«48 Crash» von Suzi Quatro. Sie erinnert mich an die Kellerpartys, die wir als Jugendliche hatten. Ich bin immer noch Fan von ihr … Und «Ballroom Blitz» von Sweet – das ist der Hammer!

Gibt es Musik, die du früher nie verstanden oder gemocht hast, heute aber liebst?

Jazz. Ich bin erst spät dazu gekommen, aber heute steht er im Zentrum meiner Musikerfahrung.

Welche Alben waren in deinem Leben besonders wichtig?

Als jugendlicher Hard-Rock-Fan waren es «Loud’n’Proud» von Nazareth und «Rising» von Rainbow. Als ich mich nach dem Tod von Kurt Cobain – den ich einige Tage zuvor noch live gesehen hatte – musikalisch umorientierte, war 2 Pacs «All Eyez On Me» eine Art Entgiftungsbehandlung von der Rockmusik.

Und mit «Country Preacher (Live at Operation Breadbasket)» von The Cannonball Adderley Quintet bin ich in den späten 90er-Jahren tiefer in den Jazz hineingedrungen. Dann natürlich Nicos «Desertshore»: ein Meisterwerk von mysteriöser Musik, die heute noch ganz unheimlich klingt.

Gibt es Musik, die verändert hat, wie du über die Welt denkst?

Dank The Clashs «London Calling» war Punkrock plötzlich mehr als «nur» Punkrock und Miles Davis’ «Dark Magus» offenbarte mir eine ganze Welt – Jazz ist seither nicht mehr … Jazz. Willie Colóns «Cosa nuestra» wiederum erlaubte mir Zugang zu Salsa und einer wieder anderen, mir bis dato fremden Welt.

Ein Lied, das dein Leben auf den Kopf gestellt hat?

«Teenage Depression» von Eddie & the Hot Rods, die ich im Fernsehen entdeckt habe. Ich war erstaunt, wie die Wut des Liedes die Verwirrung meiner Jugendjahre so genau und aggressiv erzählte. Englisch verstand ich natürlich nicht, aber der Titel genügte.

Was ist die grösste oder beste Lebenslektion, die du über einen Song gelernt hast?

Nicht aufgeben – ein Leitgedanke, der sich in vielen Liedern offenbart. Aber in «Crazy Man Michael» von Fairport Convention ist er besonders stark. Auf jeden Fall habe ich es immer so gespürt.

In welcher musikalischen Ära hättest du gerne gelebt?

In den 70ern natürlich, da war alles gleichzeitig los. Aber die frühen 80er sind mit New Wave wirklich unvergesslich.

Ein Songtext, den du in- und auswendig kennst?

Leider nur ein paar Worte von verschiedenen Liedern – was bei Konzerten immer eine grosse Frustration auslöst.

Dein liebster Karaoke-Song?

Ich singe unglaublich schlecht, aber beim Karaoke versuche ich immer «Knockin’ on Heaven’s Door» von Bob Dylan hinzukriegen.

Welcher Song motiviert dich, wenn du es besonders nötig hast?

Ein Stück von Ennio Morricone: «Il ritorno di Ringo» aus dem gleichnamigen Film von Duccio Tessari, gesungen von Maurizio Graf.

Ein Lied, das du liebst, mit dem du aber lieber nicht prahlst?

(lacht) «The Wind of Change» von Scorpions. Sorry.

Wenn du an deinen ersten Kuss denkst, welcher Song spielt im Hintergrund?

In einer alternativen Version meiner Jugend: «Lady in Black» von Uriah Heep. Aber ist leider nie geschehen.

Ein Lied, das dich immer zum Weinen bringt oder dir Gänsehaut gibt?

«Here’s to you (Nicola and Bart)» von Ennio Morricone und Joan Baez.

Das beste Lied oder Album, um etwas zu feiern?

Santana: «Soul Sacrifice».

Songs für den Dancefloor – und unbedingt auf dem Dancefloor?

«Like A Prayer» von Madonna und «Diamonds» von Rihanna. – Wie schön wäre es, wenn ich dazu auch

tanzen könnte.

Zu welcher Musik lässt du Dampf ab?

Normalerweise funktioniert das sehr gut mit Heavy Metal. Aber ich würde sagen mit «Baba O’Riley» von

The Who.

Ein Lied, das dich morgens aus dem Bett bringt?

«Bella ciao».

Ein Lied, das immer beim Entspannen hilft?

«A Change Is Gonna Come» von Sam Cooke verkörpert das Gefühl der Hoffnung wie kein anderer – und

lässt es mich auch spüren.

Mit welcher Musikerin oder welchem Musiker – tot oder lebendig – würdest du gerne einen Tag verbringen oder um die Häuser ziehen?

Mit John Coltrane, ohne Zweifel. Ein extrem wandelbarer Musiker, der sich als Künstler immer

weiterentwickelt hat, obwohl er eigentlich schon früh einer der Grössten aller Zeiten war.