617 Millionen Franken Verlust: «Die SBB muss auch dieses Jahr sparen»

«Wir haben überall, wo wir konnten, gespart», sagt Ducrot. Seit der Krise gilt bei der SBB ein Anstellungsstop. 2020 sei aber nicht nur negativ gewesen. Ein Meilenstein für die Bahnlandschaft in Europa sei die Eröffnung des Ceneri-Basistunnels gewesen. Mit dem Preisüberwacher habe die SBB schwierige Verhandlungen geführt, um Sparbillette anbieten zu können. Auch weil es wegen Corona weniger Passagiere gab, habe die SBB die Pünktlichkeit deutlich erhöhen können. Ausserdem habe die Bahn viel Energie in die Digitalisierung gesteckt. Die SBB habe die Sicherheit und die Kundenzufriedenheit verbessert. Die Störungen am Rollmaterial und an der Anlage seien reduziert worden.