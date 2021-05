Eure Kinder sind gefragt : Wie sehen eure Kinder die Welt?

Erwachsene wissen vieles gut, Kinder aber auch. Für eine Video-Serie suchen wir deshalb Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren, die uns die Welt aus ihrer Sicht erklären. Was denken Kinder eigentlich über Masken und was ist das Beste an der Schule? Was sind Dinge, die Kinder an Erwachsenen verbessern würden und was macht für sie eine echte Freundschaft aus? Falls eure Kinder vor Ideen und Antworten sprühen und gerne in unserem neuen Format mitmachen wollen, meldet euch für mehr Informationen mit unserem Kontaktformular an.