Ab Donnerstag gilt in belebten Fussgängerbereichen und dort, wo der Abstand im öffentlichen Raum nicht eingehalten werden kann, eine Maskenpflicht. Wie die Behörden in den Städten damit umgehen, ist noch nicht überall gleich klar.

1 / 6 Die dicht bevölkerte Einkaufsmeile Freie Strasse in Basel, am Samstag, 16. Mai 2020. So darf es gemäss Vorgaben des Bundesrates seit diesem Donnerstag nicht mehr aussehen: In solchen Situationen gilt Maskenpflicht, in allen Schweizer Innenstädten. KEYSTONE (Archivbild) In anderen Ländern wie hier in Tschechien gilt im Freien schon eine Maskenpflicht. Keystone Auch in Melbourne sind viele Maskenträger zu sehen im öffentlichen Raum. Getty Images

Darum gehts In den Schweizer Innenstädten muss man neu auch im Freien eine Maske tragen.

Die Behörden prüfen nun, wie genau sie diese neue Regelung des Bundesrates in ihren Städten umsetzen.

Auch die Polizeikorps der Schweizer Städte sind mit der Frage konfrontiert, wie sie die Regelung nun im Alltag konkret durchsetzen werden.

«Neu muss auch in den Aussenbereichen von Einrichtungen und Betrieben eine Maske getragen werden, wie zum Beispiel Läden, Veranstaltungsorte, Restaurants und Bars oder Wochen- und Weihnachtsmärkte. Eine Maskenpflicht gilt auch in belebten Fussgängerbereichen und überall dort, wo der erforderliche Abstand im öffentlichen Raum nicht eingehalten werden kann»: So formulierte das BAG am Mittwoch die neue Regel, dass in der Schweiz ab Donnerstag auch im Freien eine Maske werden muss – unter gewissen Umständen.

«Es ist eine Bürgerpflicht»

Wie die Städte und Polizeicorps mit der neuen Regelung umgehen, ist noch nicht überall gleich klar. Die Stadtregierung Luzern etwa teilte mit: «Die Regelungen des Bundes gelten ab sofort und müssen von der Bevölkerung eingehalten werden. Stand jetzt ist nicht geplant, in der Stadt Luzern Bereiche zu definieren, weil die Regelung grundsätzlich überall im öffentlichen Raum gilt, wo es zu Menschenansammlungen kommt, bei der die Mindest-Abstände nicht eingehalten werden können.» Die Stadt prüft nun, wie sie die Bevölkerung bestmöglich auf die Regelungen aufmerksam machen könne, «zum Beispiel mit Plakaten im öffentlichen Raum».

In Fragen zur Sanktionen, wenn jemand die Maske nicht trägt, verwies die Luzerner Stadtregierung an die Polizei. Die Regierung richtete jedoch einen Appell an die Bevölkerung: «Es ist aus unserer Sicht absolute Bürgerpflicht, sich jetzt an die Massnahmen zu halten, ob sie sanktioniert werden oder nicht. Jede und jeder ist für die Einhaltung selbst verantwortlich.»

Wenn die Luzerner Polizei Die Luzerner Polizei in offensichtlich gut belebten Fussgängerzonen Personen ohne Maske antrifft, «werden den Anwesenden in der Regel die geltenden Regeln erklärt und die Personen werden aufgefordert, eine Maske zu tragen», teilte sie am Donnerstagmorgen mit. Denkbar seien je nach Situation eine Verwarnung, Wegweisung oder Beanzeigung. «Die zu treffenden Massnahmen hängen von der Situation vor Ort ab.» Ordnungsbussen sind in der Covid-Verordnung nicht vorgesehen, sagte die Polizei weiter. Die Luzerner Polizei kontrolliert die Einhaltung der Covid-19-Verordnung im Rahmen der Patrouillentätigkeit.

«Renitente Personen werden rapportiert»

Das Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt teilte auf Anfrage von 20 Minuten mit: «Der Kanton analysiert derzeit die neue Verordnung des Bundes und prüft, welche Massnahmen wo nötig sind, um die Verordnung umzusetzen. Genaueres können wir daher zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen.»

Schon konkreter tönt es beim Justiz- und Sicherheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt: «Wie es bereits der Bundesrat gesagt hat, erweisen sich die beschlossenen Massnahmen nur dann als wirkungsvoll, wenn sich die Bevölkerung daran hält. Wie seit Ausbruch der Pandemie sind die Einwohnerinnen und Einwohner angehalten, Solidarität und Eigenverantwortung zu zeigen und die Massnahmen einzuhalten. Wo dies nicht der Fall ist, wird die Kantonspolizei Basel-Stadt die fehlbaren Personen auf die Massnahmen hinweisen. Werden die Massnahmen (zB. Maskentragepflicht oder maximale Gruppengrösse) auch nach dem Hinweis nicht eingehalten, kann die Kantonspolizei Personenkontrollen durchführen und die Person anweisen, die Örtlichkeit zu verlassen. Wiederholte Verstösse oder renitente Personen werden an die zuständigen Stellen rapportiert.»

«Eigenverantwortung und Sensibilisierung»

Die Stadt Bern verwies an Kanton, da die Stadt keine Weisungsbefugnis habe. «Für Auslegung und die Interpretation, wo welche Regeln gelten», sei der Kanton zuständig. Die Stadt Bern unterstütze «im Rahmen ihrer Ressourcen den Kanton bei der Einhaltung und Durchsetzung sämtlicher neuer Vorgaben des Kantons sowie des Bundes, wie sie dies bereits seit Beginn der Pandemie tut», teilte ein Sprecher der Stadt weiter mit.

Antwort kam auch von der Kantonspolizei Bern. «Der Bundesrat hats betont: Die Eigenverantwortung der Bevölkerung ist entscheidend. Wir werden auch heute einen Fokus auf die Einhaltung setzen, aber zentral ist die Sensibilisierung der Bevölkerung. Wir werden keine systematischen Kontrollen durchführen. Wenn jemand der Maskentragpflicht trotz wiederholter Aufforderung nicht nachgeht, kann jedoch eine Anzeige geprüft werden.»

«Keine Rechtsgrundlage für Ordnungsbussen»

Und die Stadtpolizei St. Gallen teilte mit: «Wir sind dabei, die Handlungsrichtlinien für unsere Polizistinnen und Polizisten anzupassen, damit sie wissen, was gilt. Wo Maskenpflicht gilt, ist nur schlecht örtlich zu definieren, weil ein Ort nicht immer gleich belebt ist. Die Maske ist zu tragen, sobald sich mehrere Menschen an einem Ort aufhalten.» Die Stadtpolizei St. Gallen werde «nicht ohne erwiesenen Handlungsbedarf» Hinweisschilder aufstellen. «Unsere Polizistinnen und Polizisten werden jedoch den Dialog suchen, mit solchen, die keine Maske tragen. Wir beobachten das in den kommenden Tagen. Falls das nicht wie gewünscht funktioniert, müssen wir uns weitere Massnahmen überlegen. Für die Verteilung von Ordnungsbussen haben wir aktuell keine rechtliche Grundlage. Deshalb wird der Dialog gesucht. Eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft wäre möglich, es stellt sich aber natürlich die Frage, ob das verhältnismässig wäre.»

Polizei setzt auf «Fingerspitzengefühl» und «Dialog»

Die Kantonspolizei Solothurn teilt mit: «Heute Donnerstag werden nicht speziell viele Polizisten aufgeboten, um das befolgen der neuen Maskenpflicht zu kontrollieren. Wir machen das im Rahmen der ordentlichen Patrouillentätigkeit. Jetzt ist jedoch vor allem Augenmass gefragt. Es steht nicht im Vordergrund Bussen zu sprechen, wir setzten auf die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger. Die Massnahmen sind frisch ausgesprochen. Jetzt gilt es, als Polizei Fingerspitzengefühl zu beweisen und die Bevölkerung zu sensibilisieren. Wir werden den Dialog suchen.»

Und die Stadt Solothurn teilt mit: «Wir werden am Donnerstagnachmittag eine Koordinationssitzung mit allen Verwaltungsabteilungen durchführen, um die konkreten Massnahmen zu besprechen. Persönlich gehe ich aber davon aus, dass die Maskenpflicht infolge grösserer Menschenansammlungen hauptsächlich an den Markttagen zum Tragen kommen wird (Mittwoch und Samstag). An diesen Markttagen werden wir sicher mit Plakaten auf die Maskentragpflicht aufmerksam machen – wie genau ist aber wie gesagt noch nicht definiert. Es wird also kaum Bereiche mit Maskenplicht geben, viel eher Tage oder Veranstaltungen mit Maskenpflicht. Auch zum Thema der Sanktionierung findet heute noch eine Sitzung zwischen der Stadt- und der Kantonspolizei statt. Wir gehen aber grundsätzlich davon aus, dass sich die Leute aus Eigenverantwortung an das Tragen der Maske halten werden.»