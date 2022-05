Ueli Häfliger hat sich in Luzern einen Namen als Musikchef von Radio 3Fach gemacht. Dann zog es ihn nach Berlin, wo er 14 Jahre lang Musikchef des preisgekrönten Senders FluxFM war. Jetzt will er mit selbstproduzierten Podcasts durchstarten.

Ex-Musikchef von FluxFM : Wie sich dieser erfolgreiche Luzerner Radiomacher in Berlin neu erfinden will

Darum gehts Ueli Häfliger aus Hitzkirch wanderte vor 20 Jahren nach Berlin aus.

Dort war er erfolgreich tätig als Musikchef des preisgekrönten Senders FluxFM.

Nun hat er sich Anfang Jahr selbstständig gemacht.

Er produziert wöchentlich mit einem Partner den Podcast «Goldstückli».

Bis Ende 2022 will er sehen, wie sich sein neues Projekt entwickelt.

Blickt man auf die Ausbildung von Ueli Häfliger, so müsste er als Lehrer Schülerinnen und Schülern den nötigen Stoff beibringen. Wie aber in seinem CV zu lesen ist, scheint er keinen einzigen Tag als Pauker verbracht zu haben. Dafür ist seine Liebe zur Musik nicht zu übersehen: So war der heute 44-Jährige bis 2002 gut drei Jahre lang als Musikchef bei der Talentschmiede Radio 3Fach in Luzern tätig. Dann verabschiedete er sich aus der Zentralschweiz. Der Liebe wegen wanderte er nach Berlin aus: «In der Hauptstadt von Deutschland musste ich mich zuerst einmal mit Praktikantenjobs bei Musiklabels über Wasser halten und landete auch noch für ein halbes Jahr bei MTV.» Bevor sich die Musik in Häfligers Lebenslauf niederschlug, musste er aber auch noch etwa Peperoni oder Gurken für eine Imbissbude schnipseln.

Am Anfang lebte er in Berlin bei Dominic Deville

Denkt Häfliger an seine Anfangszeit in Berlin zurück, kommt auch noch ein anderer bekannter Name ins Spiel: Dominic Deville war damals Mitglied einer Punkband und Häfliger logierte die ersten drei Monate bei ihm. «Bei Auftritten machte Dominic jeweils einen Rückwärtssalto von der Bühne. An einem der Konzerte ging dies schief, Deville kam geflogen, landete auf den Knien und danach auf dem Kinn. Mit ausgeschlagenen Zähnen begleitete ich ihn im Krankenwagen ins Spital.» Der Macher der heutigen Satire-Sendung hatte den behandelnden Arzt als Erstes danach gefragt, was denn nun mit seinen Ski-Ferien passieren werde.

FluxFM wurde an der Echo-Verleihung der Publikumspreis verliehen

Im Jahr 2005 startete der Mann aus Hitzkirch, mit dem für Berliner Zungen fast unaussprechlichem Namen, durch. Tätig wurde er als Musik- und Programmplaner bei MotorFM und beim Nachfolgesender FluxFM wurde er im Jahr 2007 zum Musikchef befördert, wo er bis Ende 2021 erfolgreich in dieser Funktion tätig war. FluxFM durfte 2013 gar die höchste Auszeichnung entgegennehmen, die es für Radio-Macher gibt: Sie wurden an der Echo-Verleihung mit dem Publikumspreis ausgezeichnet. Einen Preis, zu dem auch der Luzerner Radiomacher seinen Teil beigetragen hatte.

Seite an Seite mit prominenten Musikern

Häfliger war immer wieder bei Preisverleihungen dabei und kam dadurch etwa mit Lana Del Ray, Max Raabe oder den Scorpions in Kontakt. Nun, 20 Jahre später, sieht einiges anders aus in seinem Leben: Sein Herz hat inzwischen eine andere Frau erobert. Mit ihr, Petra aus Oldenburg, hat er zwei Kinder im Alter von zehn und sieben Jahren und er freut sich auf seine nächste berufliche Herausforderung: «Gemeinsam mit Winson mache ich wöchentlich den Podcast ‹Goldstückli›, der sich an das ‹Zuckerstückli› anlehnt, das zehn Jahre lang bei FluxFM lief.» In diesem Podcast geht es auch um neue Musik. Vorgestellt werden je sechs neue Bands und Songs. Bei Winson, seinem Partner, handelt es sich um einen 47-jährigen Musiker und Moderator aus Frankfurt, der auch nach Berlin übergesiedelt war.

Konzert von Hecht hat Häfliger aufs Neue beflügelt