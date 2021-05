Eco-Drive - Wie sich Millionen Liter Benzin sparen lassen

Fuss rechtzeitig vom Gas, an der Ampel den Motor abstellen: Mit einer effizienten Fahrweise liessen sich in der Schweiz jährlich über 500 Millionen Liter Treibstoff einsparen.

So zum Beispiel die Schweizer Rennfahrerin Cyndie Allemann, die für ein Video des Magazins «Go!» zusammen mit dem Spar-Experten Peter Koch unterwegs war (siehe Video unten). Koch ist Senior-Coach der Quality Alliance Eco-Drive (QAED), einer Organisation, die sich aus Verkehrsverbänden wie dem TCS, ACS und VCS, Fahrschulen und Bundesstellen zusammensetzt.

Mit «Jeder Liter zählt» hat Eco-Drive eine Online-Kampagne lanciert, die Schweizerinnen und Schweizern das sparsame Fahren näherbringen will. Abgestimmt auf Benziner, Hybrid- und reine Elektroautos zeigen sie zwölf Tipps, wie Tank, Batterie und Portemonnaie möglichst lange gefüllt bleiben – ohne langsamer unterwegs zu sein.

Die Zahlen sind eindrücklich: Laut einer Schätzung von Eco-Drive, liessen sich alleine in der Schweiz durchs bewusste Fahren von PWs zehn Prozent des Treibstoffverbrauchs pro Jahr einsparen – was rund 450 Millionen Litern entspricht. Rechnet man die Lastwagen dazu, sind es gesamthaft 525 Millionen Liter und 1,3 Millionen Tonnen CO2.

Im Prinzip auf alle. Wir setzen auf Sensibilisierung von Fahrerinnen und Fahrern durch die Kampagne. Wir legen aber auch grosses Gewicht auf Multiplikatoren wie Fahrlehrerinnen und Fahrlehrern, Garagisten und Garagistinnen, Lastwagenfahrerinnen und Lastwagenfahrer und das Militär. Und wir bieten Kurse für verschiedene Bedürfnisse an.

Grundsätzlich sprechen wir alle Automobilistinnen und Automobilisten an, von der Neulenkerin und dem Neulenker bis zum Routinier, unabhängig von der Art des Fahrzeuges. Natürlich ist es einfacher, Neulenkerinnen und Neulenker auf eine neue Fahrweise einzuspuren.

Bei wem kann die Tipp-Kampagne am meisten bewirken?

Durchaus, deshalb heisst die Kampagne «Jeder Liter zählt». Jede und jeder kann einen Beitrag leisten. Ein Beispiel: Wenn nur schon bei der Hälfte der möglichen Momente der Motor abgestellt würde, liessen sich in der Schweiz 100 Millionen Franken pro Jahr sparen. Dabei ist energiesparendes Fahren einfach, und man ist erst noch sicherer unterwegs.

Was bringt das ökologische Fahren? Machen Einzelne einen Unterschied?

Wo sehen Sie die grössten Hürden?

Am schwierigsten ist es, langjährige Routinen zu verändern. Dafür braucht es den Willen und die richtige Einstellung. Unsere Kampagne will dazu beitragen, die Tipps in Erinnerung zu rufen und diese anzuwenden. Aber verstehen Sie uns richtig: Wir sind keine Spassbremsen, sondern bieten einen spielerischen Ansatz.