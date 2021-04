Wellnessen während Corona - wie sicher ist das?

Stück für Stück kommt aktuell die Normalität zurück in unser Leben. Neben dem täglichen Spaziergang können wir auch Besuche auf der Restaurantterrasse oder ein Glas Wein in der Lieblingsbar wieder in unser Freizeit-Repertoire aufnehmen. Geht es ins Hotel, liegt sogar ein Spa Day drin. Doch während ein Essen an der frischen Luft recht sicher erscheint, ist es eine andere Nummer, auf engem Raum mit fremden Menschen zu schwitzen und zu baden. Oder?

Wellnessen im Quellenhof möglich

Das Quellenhof Luxury Resort Passeier in Südtirol hat seine Tore für Besucherinnen und Besucher erst kürzlich wieder geöffnet. Auch der frisch renovierte 10’500 m² grosse Spa-Bereich inklusive Saunen und Bädern hat seinen Betrieb aufgenommen. Wir waren vor Ort und haben bei Hoteldirektor Heinrich Dorfer nachgehakt, wie sicher Wellnessen momentan wirklich sein kann.

Im Quellenhof Resort haben Saunen und Nassbereiche wieder geöffnet. Aber ist das sicher? Quellenhof Luxury Resort Passeier

Coronafrei einchecken

«Die Sicherheitsvorkehrungen im gesamten Hotel spielen natürlich eine wichtige Rolle», führt der Direktor an. Was er damit meint: Ins Hotel kommt nur, wer einen negativen Corona-Test vorlegen kann. Wer ohne anreist, wird direkt vor Ort getestet. Durch spezielle Kameras wird ausserdem die Temperatur aller Gäste gemessen, die den Eingangsbereich passieren. Die Mitarbeitenden des Hotels – das gilt auch für die Beschäftigten im Spa-Bereich – unterziehen sich zweimal in der Woche einem Test auf das Coronavirus. Die Ausgangsbedingungen sind also schon einmal nicht schlecht. Das Schutzkonzept kann sich jedoch von Hotel zu Hotel unterscheiden.

Das Rooftop Spa hat frisch eröffnet. Quellenhof Luxury Resort Passeier

Maskenpflicht und reduzierte Gästezahlen

Und wie sieht es mit Masken aus? «Die Maskenpflicht gilt bei uns im gesamten Hotel. Davon ausgenommen sind die Zimmer und, ja, natürlich auch die Saunen und Bäder. Sobald sich unsere Besucherinnen und Besucher in einem Ruhebereich oder auf einer Liege aufhalten, dürfen sie die Maske abnehmen.»

Im Wasser und auf den Liegen gilt keine Maskenpflicht. Der Mindestabstand muss aber trotzdem eingehalten werden. Quellenhof Luxury Resort Passeier

Dazwischen muss sie immer getragen werden», so Hofer. Heisst: In die Bademanteltaschen gehört der Mund-Nasenschutz, auch wenn er nicht dauerhaft getragen wird. Zusätzlich ist die erlaubte Anzahl der Gäste in den Saunen stark reduziert. «In unserer grössten Sauna finden normalerweise 70 Personen Platz. Aktuell sind nur 15 zugelassen, um den Mindestabstand gewährleisten zu können», merkt Hofer an. «In den kleineren Saunen sind es weniger. Je nach Grösse sogar nur Gäste aus dem gleichen Zimmer.» Wer einen Aufguss mitmachen will, muss sich zudem bereits am Morgen für eine bestimmte Uhrzeit anmelden. Zwischen zwei Slots liegen jeweils 15 Minuten, in denen die Sauna desinfiziert und gereinigt wird.

Lifestyle-Redaktorin Malin hat sich den Wellnessbereich des Quellenhof Luxury Resort genauer angeschaut. Und natürlich auch dessen tolle Aussicht auf die Berge. Malin Mueller

Virenfrei dank Hitze?

In der Hitze sitzt man dann (wenn auch mit Mindestabstand) also ungeschützt, ohne Maske. Ist das nicht gefährlich? «Bei Temperaturen über 60 Grad hat das Coronavirus so gut wie keine Überlebenschancen», beruhigt der Hoteldirektor.

DIe Sauna kommt mit Aussicht – und durch eine Begrenzung der Gäste momentan auch mit mehr Platz als üblich – daher. Quellenhof Luxury Resort Passeier

Wissenschaftliche Studien zum Saunagang fehlen bisher – allerdings ist tatsächlich nachgewiesen, dass das Virus nicht besonders hitzebeständig ist und etwa bei 80 Grad (in Saunen eine geläufige Temperatur) nach nicht einmal vier Minuten inaktiviert wird. Es gilt: Je heisser die Luft, desto schneller geht dem Virus selbige aus.

Massagen in Slow Motion

Auch bei den Massagen musste der Quellenhof herunterfahren: «Haben wir früher acht Massagen an einem Tag geschafft, sind es jetzt nur noch sechs. Wir brauchen die Extra-Zeit zum Desinfizieren», berichtet der Hoteldirektor im Interview. Trotz allem sei die Nachfrage nach dem Spa-Bereich gross: «Bei unseren Gästen haben all die Massnahmen der Vorfreude auf die Wellness-Auszeit keinen Abbruch getan.»

Bis heute sind weder im Wellnessbereich noch im Hotel an sich Ansteckungen bekannt. Eine 100-prozentige Sicherheit kann aktuell trotzdem an keinem Ort gewährleistet werden, an dem viele Menschen zusammenkommen. Mit einem sinnvollen Schutzkonzept und allenfalls etwas mehr Geduld als üblich, ist der Besuch im Spa aber mit dem im Supermarkt zu vergleichen.