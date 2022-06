Schweizer Ski-Stars sind gespannt: Wie sieht das neue Ski-Dress aus?

Auch Beat Feuz hat das Dress nicht gesehen. Er sagt: «Ich weiss von vereinzelten Fahrern, die das Dress im Windkanal getestet haben. Diese haben aber eine Verschwiegenheitsklausel unterschrieben. Deshalb weiss ich nichts.» Für den Olympiasieger in der Abfahrt ist das Design eher sekundär. Schnell muss es sein. «Bei Olympia gibt es auch immer was neues. Dort können wir auch nicht wählen. Aber natürlich wäre es cool, wenn es auch gut aussieht», so Feuz.

Vorstellung am 5. Juli

Skicross-Olympiagewinner Alex Fiva muss sich gleich doppelt umstellen, wie er im Gespräch sagt. Die Skicrosser waren früher im Zweiteiler unterwegs. Nun sind die Regeln anders und man wird, wie die Alpinen, auch in einem Einteiler fahren. Zur Optik sagt Fiva scherzhaft. «Ich würde gerne mal in einem Chäs-Outfit fahren.» Zur Erinnerung: Vor mehreren Jahren waren die Ski-Stars der Schweiz in einem Käse-Outfit unterwegs. Aber auch Fiva meint: «Das Aussehen ist mir aber nicht so wichtig. Es muss schnell sein.»