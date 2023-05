Bundesratsbeschluss: So sieht das neue Tabakgesetz aus

Am 24. Mai 2023 hat der Bundesrat entschieden, wie die Volksinitiative umzusetzen ist.

Am 13. Februar 2022 hat das Schweizer Stimmvolk die Volksinitiative «Kinder und Jugendliche ohne Tabakwerbung» angenommen.

Nach Annahme der Volksinitiative «Kinder und Jugendliche ohne Tabakwerbung» hat der Bundesrat an seiner

Sitzung vom 24. Mai 2023 beschlossen, die Werbung für Tabakprodukte und elektronische Zigaretten an Orten und in Medien, zu denen Jugendliche Zugang haben, zu verbieten. Das vom Parlament im Oktober 2021 verabschiedete Tabakproduktegesetz wird damit nochmals verschärft.