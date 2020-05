«Switzerländers»

Wie sieht deine Schweiz aus? Zeig sie uns!

Die Schweiz strotzt nur so vor Landschaften und schönen Geschichten. Durch «Switzerländers» gelangen sie auf die Leinwand. Und jetzt bist du gefragt!

Hunderte Schweizerinnen und Schweizer haben ihre Heimat, ihre Berufung, ihr Hobby, ihre Träume oder ihre Faszination mit der Kamera festgehalten und ihren «Switzerländers»-Beitrag hochgeladen. Vom Alphornbauer über die Schnapsbrennerin bis hin zum Nachwuchs-Rugby-Talent : Die Schweiz zeigt sich von ihrer besten Seite. Alles, was noch fehlt, ist ein Einblick in dein Leben.

Die Geburt deines Kindes steht unmittelbar bevor und du willst deine Glücksgefühle mit der Welt teilen? Du bist in Trauer, weil ein Angehöriger verstorben ist und möchtest die besinnliche Abdackungsfeier für immer in Erinnerung behalten? Teile deine Geschichte und sende uns dein Video.

Du weisst immer noch nicht, was für ein Video du einsenden sollst? Hier ein paar Stichwörter, die dir als Inspiration dienen:

- Pfleger(in) in einem Behindertenheim

- Zürich Langstrasse in der Nacht

- Kellner(in) (Bsp: an Seepromenade in Ascona)

- Grenzpolizei in Chiasso

- Polizisten by night

Und so funktioniert es

Wenn du Teil von «Switzerländers» sein willst, dann nimm dein Handy oder eine Kamera in die Hand und teile deine ganz persönliche Sicht auf unser Land, dein Leben, deine Abenteuer, deine Gefühle und deine Gedanken in einem oder mehreren Videos mit uns. Du musst nicht zwingend selbst im Video zu sehen sein, sondern so viele schöne Flecken deiner Umgebung zeigen wie nur möglich.