Kampagne des Modegeschäfts Tally Weijl - Diskussionen um Mittelfinger und herausgestreckte Zungen

In Wil SG wie auch in anderen Filialen von Tally Weijl zieren momentan Plakate mit Frauen in spärlicher Kleidung oder die den Mittelfinger zeigen die Schaufenster. Das sorgt für Kritik: Violeta Dobreva und ihr Kollege, der Vater zweier junger Mädchen, Serghei Mihalcean, fragen sich in der aktuellen Ausgabe der « Wiler Nachrichten» , was die Botschaft dieser Kampagne sein soll. Die beiden sind der Meinung, dass das Plakat mit dem ausgestreckten Mittelfinger und dem Schriftzug «Totally me» ein falsches Signal an Mädchen und junge Frauen sendet.

Pfeife auf Erwartungen

Tally Weijl sieht das entspannter. «Wir sind nicht perfekt, aber wir tun unser Bestes, uns stets zu verbessern, um diese Welt zu einem noch besseren Ort für alle Frauen zu machen», so das Statement des Kleiderhändlers. Die Kampagne «Totally me, #fuckexpectations», was übersetzt «total ich selber, pfeife auf Erwartungen», heisst, kämpfe gegen die gesellschaftlichen Erwartungen an junge Frauen. Gerade in der Modeindustrie wurden junge Frauen jahrelang durch Stereotype beeinflusst. Tally Weijl will junge Frauen motivieren, dagegen zu rebellieren. «Wir glauben, dass die Welt noch aufregender ist, wenn Frauen den Mut haben, den Weg zu gehen, den sie wollen», schreibt Tally Weijl auf ihrer Website. Jede und jeder soll das tragen dürfen, was sie oder er möchte.