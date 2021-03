Blessing Olusegun war eine 21-jährige Wirtschaftsstudentin aus London. Sie hatte ein Praktikum als Betreuerin für Patienten mit Demenz in Bexhill in East Sussex absolviert. Am Freitag, 18. September, wurde sie als vermisst gemeldet. Am selben Tag wurde Blessings Mutter von der Polizei über den Tod ihrer Tochter informiert.



Die Polizei habe ihr mitgeteilt, dass ihre Tochter alleine am Strand war und nur ihre Hausschuhe und ihr Handy am Tatort gefunden wurden. In einer am 13. März veröffentlichten Obduktion stand, dass sie ertrunken war. Laut Polizei gibt es keine Hinweise auf äussere oder innere Verletzungen, die Blessings Tod deshalb als nicht verdächtig auf eine Fremdeinwirkung eingestuft haben. Freunde von Blessing fordern die Polizei von Sussex in einer Petition nun auf, ihren Tod weiterhin zu untersuchen.