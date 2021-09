Studie - Wie stark dich das Coronavirus trifft, liegt auch an deinen Genen

Das sagt eine Studie, an der auch das Kantonsspital Baden beteiligt war.

Einige Menschen infizieren sich mit dem Coronavirus und spüren es nicht mal, andere haben einen schweren Verlauf und kämpfen ums Überleben. Warum? Ob jemand schwer an Covid-19 erkrankt oder nicht, liegt auch an den Genen, sagt eine neue Studie, an der auch ein Team des Kantonsspitals Baden mitwirkte.