«Befreiung» des Donbass – Wie stark ist Russland noch? Militärexperten schätzen die Lage ein

Die russische Armee will sich nach offiziellen Angaben bei ihrem Vorgehen in der Ukraine künftig auf die «Befreiung» der Donbass-Region im Osten des Landes konzentrieren. Bläst Putin somit zum Rückzug?

Ist der Fokus auf die «Befreiung der Donbass» vor allem Taktik?

Russland-Experte, Dr. Alexander Dubowy, sagt, im Gegenteil, die Lage von Russland sei gar nicht so schlecht, wie es den Eindruck erweckt. «Die Donbass-Region ist die am stärksten verteidigte Region der Ukraine. Dort befinden sich bis zu einem Drittel der gesamten ukrainischen Streitkräfte. Russland versucht gerade, die Kampfverbände von Kiew abzuschneiden und einzukesseln. Damit würde Moskau einem Militärsieg wesentlich näher kommen und seine Verhandlungsposition stärken. Auch hat Russland bereits wesentliche Teile der Gebiete Cherson und Saporischschja erobert.»

Es ist sicher mehr dahinter als reine Rhetorik, sagt auch Marcus Keupp, Militärökonom und Dozent Militärakademie (Milak) an der ETH Zürich. «Die russische Armee kommt an vielen Frontabschnitten nicht weiter. Wenn Russland nicht bald einen militärischen Erfolg vorweisen kann, wird es eng für Putin. Die Stadt Mariupol beispielsweise ergibt sich nicht. Putin will dem Volk Ergebnisse präsentieren.»

Wie wird die Ukraine reagieren?

Marcus Keupp sagt, die Ukranier müssten Kräfte abziehen, um die Front zu halten. «Russland kann auf diese Art andere Abschnitte in der Ukraine schwächen. Die Ukrainer müssen abwägen, welche Gebiete ihnen wichtig sind.» Aus heutiger Sicht sei es unwahrscheinlich, dass die Ukraine auf Donbass verzichtet, sagt Dr. Alexander Dubowy. «Das ist der Grund, warum Wolodimir Selenski ankündigte, alle Verhandlungsergebnisse in einem Referendum bestätigen lassen zu wollen.» Allerdings spricht laut Dubowy nur wenig

für einen Militärerfolg Kiews. «Angesichts hoher Technikverluste auf ukrainischer Seite sind die westlichen

Waffenlieferungen an die Ukraine absolut entscheidend. Der Ukraine fehlen vor allem schwere Waffen. Russland kündigte an, Waffenlieferungen an die Ukraine anzugreifen.»