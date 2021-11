Corona-Medienkonferenz des Bundes zur aktuellen Lage in der Pandemie

Die Schweiz befindet sich mitten in einer fünften Welle. In den vergangenen Tagen und Wochen sind die Ansteckungszahlen rapide gestiegen. Am Montag vermeldete das BAG knapp 10'000 Ansteckungen übers Wochenende. In Österreich wurden die Massnahmen bereits verschärft. Dort war die Impfrate im europäischen Vergleich bislang ähnlich tief wie in der Schweiz. Gleichzeitig werden die Rufe nach der Booster-Impfung für alle immer lauter. Sogar Bundesratsmitglied Guy Parmelin forderte diese vor kurzem in einem Interview.