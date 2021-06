Physisch starker Roger Federer schlägt hartnäckigen Dominic Koepfer

In der dritten Runde von Roland Garros traf Roger Federer auf Dominik Koepfer. Er bezwang den Deutschen in vier Sätzen 7:6, 6:7, 7:6, 7:5.

Hier spuckt Koepfer auf den Court In der 3. Runde des French Open will Federer-Gegner Dominik Koepfer nicht wahrhaben, dass seine Rückhand im Aus gelandet ist. Also überprüft er selber den Abdruck und spuckt auf den Platz. (Video: SRF)

«Ich spiele einfach sehr sehr gerne Tennis. Und vielleicht hat es mir heute geholfen, dass keine Zuschauer da waren. So wurde ich am Ende in meiner ersten Night-Session in Paris nicht nervös», sagte ein erschöpfter, aber zufriedener Roger Federer nach seinem Viersatz-Sieg gegen den Deutschen Dominik Koepfer. Federer, für den es das erste Grand-Slam-Turnier seit den Australian Open 2020 ist, nutzte nach 3:35 Stunden seinen zweiten Matchball und schlug die Weltnummer 59 7:6, 6:7, 7:6, 7:5. Er trifft jetzt am Montag auf Matteo Berrettini aus Italien.

Gegen Koepfer musste Federer hart kämpfen, bis der Sieg feststand. Alleine die ersten drei Sätze dauerten knapp drei Stunden. Immer wieder wurde die ehemalige Weltnummer 1 in längere Grundlinien-Duelle verwickelt. Und immer wieder schafft es Koepfer mit seinem starken zweiten Aufschlag und vor allem seiner Rückhand cross, den Schweizer vor Probleme zu stellen.