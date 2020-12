Am 21. Dezember starteten also auch die Slalomspezialisten in ihre Saison und Ramon Zenhäusern konnte sogleich den ersten Platz erklimmen - dies als Achter nach dem ersten Lauf. Insgesamt war es in dieser Hinsicht ein spezielles Rennen, denn der Zweite Manuel Feller war 13. und der Dritte Marco Schwarz war 10. nach dem ersten Durchgang. Von den ersten sieben fuhr also kein einziger auf das Podest. Mit Daniel Yule (7.) und Tanguy Nef (8.) fuhren noch zwei weitere Schweizer in die besten 10.