Playoff-Viertelfinals – Hofmann trifft zum zweiten Mal das Gestänge – Davos und Fribourg führen

Der HC Lugano geht dank etwas Glück mit einem 0:0 in die Garderobe. So muss man es gezwungenermassen festhalten. Der EV Zug war zweimal sehr, sehr nahe am ersten Tor des Abends in der heimischen Bossard Arena. Beide Male setzte Top-Stürmer Hofmann den Puck an die Torumrandung. Aber: Die Luganesi starteten um einiges besser als die Zuger. Die ersten gut zehn Minuten gehörten dem HC Lugano mit einigen vielversprechenden Aktionen. Es bleibt intensiv und unglaublich spannend.