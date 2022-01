Super-G in Cortina – Starke Michelle Gisin fährt auf Rang 3 – Curtoni gewinnt, Goggia stürzt

Michelle Gisin fährt in Cortina zum zweiten Mal in ihrer Karriere auf ein Super-G-Podest. Die Italienerin Elena Curtoni gewinnt das Rennen, während Sofia Goggia einen Schock-Moment erlebt.

Super-G in Cortina :

Sechs Speed-Rennen hat Sofia Goggia in diesem Winter schon für sich entschieden. Auch beim Heimrennen in Cortina zählte die Italienerin zu den Top-Favoriten. Doch statt mit einem weiteren Saisonsieg endete das Rennen für die 29-Jährige mit einem Schock-Moment. Sie rutschte während ihrer Fahrt weg, verdrehte sich das Knie und stürzte heftig.

Immerhin konnte Goggia nach kurzer Pause noch selbstständig ins Ziel fahren. Noch ist unklar, ob sich die Bergamaskin kurz vor den Olympischen Spielen ernsthaft verletzt hat. Bereits die Heim-WM vor einem Jahr verpasste sie nach einem schweren Sturz, nachdem sie die Rennen zuvor nach Belieben dominiert hatte.

Gisin stark, Gut-Behrami enttäuscht

Aus Schweizer Sicht sorgte Michelle Gisin für ein dickes Ausrufezeichen. Die Engelbergerinen zauberte eine ganz starke Fahrt in den Schnee. Im Ziel fehlten ihr nur 24 Hundertstel auf den Spitzenplatz, was Rang 3 bedeutete. Aus dem starken italienischen Speed-Team war es überraschend Elena Curtoni, die das Heim-Rennen in den Dolomiten für sich entscheiden konnte. Auf Rang zwei klassierte sich die Österreicherin Tamara Tippler.

Nach ihrer missglückten Abfahrt unter windigen Bedingungen tat Lara Gut-Behrami am Samstag im Zielraum von Cortina ihren Unmut kund. Nach dem Super-G am Sonntag dürfte sich die Laune der Tessinerin kaum gebessert haben. Auf jener Strecke, wo sie sich vor einem Jahr zur Weltmeisterin gekrönt hatte, kam die 30-Jährige nie richtig auf Touren. Am Ende schaute nur ein 13. Platz heraus.

Auch Vize-Weltmeisterin Corinne Suter glückte keine optimale Fahrt, sie fuhr als Fünfte wie schon am Samstag knapp am Podest vorbei. Eine gute Gelegenheit liess Jasmin Flury aus, die bis zur Rennhälfte mit einer tollen Zeit unterwegs war. Ein grober Fehler spülte die 28-Jährige noch auf Rang 7 zurück.