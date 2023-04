Wo muss das Pannendreieck bei einem Notfall hin?

Frage von Jasmin ans Viva-Expertenteam:

In der Fahrschule habe ich gelernt, dass nach einem Unfall oder bei einer Panne das Pannendreieck an den Strassenrand muss. Nur scheint das kaum jemand zu machen. Haben sich da etwa die Gesetze geändert?

Antwort:

Laut Verordnung muss die Entfernung mindestens 50 und bei «schnellem Verkehr» mindestens 100 Meter betragen. Tipp: Merke dir als Regel «Tempolimit gleich Entfernung», also zum Beispiel auf der Autobahn 120 Meter. Gut zu wissen: Die Schrittlänge beträgt etwa 60 bis 80 Zentimeter, 100 Schritte sind also meist noch keine 100 Meter – einfach etwas weiterlaufen oder die Leitpfosten (ausserorts meist 50 Meter voneinander) zählen. Steht das Auto hinter einer Kurve, Kuppe oder derlei, muss das Dreieck vor diese Kurve oder Kuppe.

Übrigens ist es nicht nur Pflicht, das Warndreieck dabeizuhaben: Es muss auch gut erreichbar sein, also etwa bei vollem Kofferraum auf statt unter Gepäck. Zum Aufstellen dem Verkehr mit dem Dreieck in der Hand entgegenlaufen, idealerweise hinter der Leitplanke oder auf dem Grünstreifen (wo auch weitere Insassen hinsollten). In der Schweiz im Gegensatz zu gewissen europäischen Ländern nicht Pflicht, aber sehr nützlich, sind Warnleuchte und Warnweste. Bei Dunkelheit ausserorts zudem Standlicht an. Vorschrift ist das Dreieck auch am Heck abgeschleppter Autos – und man sollte es auch so einsetzen, wenn das Auto nach Panne oder einem Unfall abseits der Strasse steht, sobald keine Hilfe mehr benötigt wird. Und kleiner Tipp zum Schluss: Übe das Aufstellen mal vorab, damit du dich im Fall des Falles nicht mit dem Klappmechanismus schwertust.