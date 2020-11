«Vollständige Auslastung zertifizierter und anerkannter Intensivbettenkapazitäten» – diese Medienmitteilung der Schweizerischen Gesellschaft für Intensivmedizin (SGI) sorgte am Dienstag für Aufregung. Gleichzeitig betonten die Behörden an Pressekonferenzen wiederholt, es seien noch Kapazitäten vorhanden, im Notfall könnten die Plätze noch aufgesteckt werden.

Gibt es noch genug Betten auf den Intensivpflegestationen (IPS)?

Aktuell verfügen die Intensivstationen in der Schweiz über 876 zertifizierte Intensivplätze. Am Dienstagmorgen gab es laut Andreas Stettbacher, Delegierter des Bundesrates für den Koordinierten Sanitätsdienst, schweizweit noch 34 freie zertifizierte IPS-Plätze. Um 12.30 Uhr waren alle wieder belegt. Die Zahl kann sich ständig ändern.

Wo werden neue Patienten behandelt, wenn alle IPS-Plätze belegt sind?

Worin besteht der Unterschied zwischen zertifizierten und nicht zertifizierten IPS-Betten?

Zertifizierte und anerkannte Intensivbetten erfüllen spezielle Kriterien der Zertifizierungskommission Intensivstationen und gewährleisten höchste intensivmedizinische Behandlungsqualität. Das heisst: Die personellen Ressourcen, die Ausrüstung, das Gebäude und die Einrichtung sowie die Strukturen und die Organisation der Intensivstation entsprechen den modernen Anforderungen an die Intensivmedizin. Die Intensivstation muss zum Beispiel «strategisch günstig» innerhalb des Spitals liegen, etwa in der Nähe von Operationssälen. Auch muss das Bett eine externe Herzmassage erlauben und über zwei Sauerstoffanschlüsse verfügen. Die Richtlinien der Schweizerischen Gesellschaft für Intensivmedizin umfassen rund 20 Seiten.

Was passiert, wenn auch sämtliche nicht zertifizierten IPS-Betten belegt sind?

Welche Kantone stossen bei den IPS an ihre Grenzen?

«Am Dienstagmorgen wurden in mehr als einem Drittel der Kantone die zertifizierten Intensivplätze als vollständig ausgelastet gemeldet», sagte Andreas Stettbacher. In einem knappen Drittel der Kantone hätten die zusätzlich geschaffenen IPS-Betten belegt werden müssen.

In der Genferseeregion und im Espace Mittelland überschritt die Auslastung der IPS-Betten laut Stettbacher zeitweise schon die 80-Prozent-Marke. Aus stark ausgelasteten Regionen müssen zunehmend Intensivpatienten in andere Regionen verlegt werden.

Ist das Personal bereits am Kämpfen?

Die SGI schrieb am Dienstag in einer Medienmitteilung: «Es ist von allergrösster Wichtigkeit, die Covid-19-Pandemie jetzt einzudämmen und nicht dringende Eingriffe und Behandlungen schweizweit zu verschieben, um Qualitätseinbussen in der intensivmedizinischen Behandlung zu verhindern.»

Was passiert, wenn das Personal nicht mehr alle Patienten behandeln kann?

Kommt es tatsächlich so weit, muss triagiert werden. Das Alter, eine Behinderung oder Demenz stellt per se kein Triagekriterium dar. Solche Faktoren könnten aber ein Indiz sein für einen schlechten körperlichen Allgemeinzustand einer Person. «Um dies besser bewerten zu können, berücksichtigen die Richtlinien neu die Fragilität», sagte Franziska Egli, Kommunikationsverantwortliche der Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften, kürzlich zu 20 Minuten.

Drohen die Plätze und das Personal bald knapp zu werden?

Die Behörden zeigten sich am Dienstag optimistisch. Andreas Stettbacher rechnet damit, dass sich die Infektionszahlen in einer Woche auf die Hospitalisationen auswirken. «Wenn dann die Hospitalisationen zu sinken beginnen, werden auch noch einmal mit ein bis zwei Wochen Verzögerung allenfalls in den Intensivstationen deutliche Beruhigungen auftreten.» Auch Virginie Masserey, Leiterin Sektion Infektionskontrolle BAG, sagte, dass die Todesfälle noch so lange zunähmen, bis sich der Effekt der Massnahmen zeige, denen die Todesfälle zwei bis drei Wochen hinterherhinkten.