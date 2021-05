«Scheisswetter» in Luzern - Wie Streamer MontanaBlack trotz Regen Luzern geniesst 

Am Donnerstag postete er viele Insta-Stories und schwärmte für die Berge.

Der Streamer MontanaBlack ist in Luzern.

Mit 3,7 Mio. Followern auf Twitch und anderen Plattformen wie Instagram oder Youtube ist er einer der grössten Streamer. Was MontanaBlack im Moment tut? Er chillt in Luzern. Dabei zeigte er auf seinen Insta-Stories sein Hotelzimmer im Schweizerhof, seinen Casino-Besuch und kommentierte das regnerische Wetter in Luzern. Er schwärmte von Luzern, allerdings wäre es noch viel «schicker bei schönem Wetter und 20 Grad». Er entscheide sich immer für «Sonne, Strand und Meer». Die Schweizer Berge «fühle» er allerdings schon. Er komme aus dem Norden von Deutschland, da habe es keine.