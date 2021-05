Nashville-Glücksbringer - Wie süss ist das denn? Sohn von NHL-Star Josi besucht ihn im Stadion

Der Besuch des Kleinen bringt Erfolg. So gewinnen die Nashville Predators, das Team des Schweizer NHL-Stars, mit 1:0 gegen die Dallas Stars.

Wie süss ist das denn? Roman Josis Sohn Luca ist zum ersten Mal bei einem NHL-Spiel dabei. Der Kleine, der am 13. Februar zur Welt gekommen ist , schaut das Spiel seines Papas dick eingepackt und geschützt mit riesigen Ohrenschützern. Verträumt blickt er auf den Armen seiner Mama Ellie Ottaway-Josi in der Eishalle umher, alles scheint für den Kleinen interessant zu sein. Ob er seinen Papa beim Spielen wohl gesehen hat?

Sicher scheint: Der Besuch des Kleinen bringt Erfolg. So gewinnen die Nashville Predators, das Team des Schweizer NHL-Stars, mit 1:0 gegen die Dallas Stars. Josi gelingt zwar kein Tor oder Assist – doch er zeigt eine gute Partie. Das wird den 30-Jährigen freuen, hat der Club doch alle Chancen auf eine Playoff-Teilnahme. Die Predators liegen in der Central Division derzeit auf Rang vier.

Seit der Geburt läuft es

Vor der Geburt von Luca sah die Lage für Nashville noch ganz anders aus. Kurz vor dem 13. Februar lag das Team am Ende der Tabelle. Selbst das erste Spiel nach der Geburt verloren die Predators noch mit 2:4, lagen nach 28 Minuten bereits mit 0:3 zurück. Doch seither läuft es besser. Nashville spielt mit Josi immer besser, klettert die Tabelle in der Central Division immer weiter hoch. Ist Sohn Luca also der Glücksbringer? Möglich.