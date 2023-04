Mutanten-Gene lassen Hunde in Tschernobyl die Strahlung überleben

1 / 21 Menschen sind in der Gegend rund um das im Jahr 1986 havarierte Kernkraftwerk Tschernobyl in der Ukraine nur wenige anzutreffen. Anders sieht das bei Hunden aus. imago images / CTK Photo Von ihnen gibt es einige. Sie sind die Nachfahren der damals zurückgelassenen Hunde der evakuierten Anwohnerinnen und Anwohner. REUTERS Forschende um den Biowissenschaftler Tim Mousseau haben Blutproben der Streuner genommen und gewannen dadurch einen Einblick in die Auswirkungen der Strahlenbelastung auf mehrere Hundegenerationen. Getty Images/iStockphoto

Darum gehts Der Reaktorunfall von Tschernobyl ist in den Genen der dort lebenden Hunde erkennbar.

Das hat die Analyse von Blutproben der Tiere ergeben.

Die Streuner unterscheiden sich genetisch stark voneinander und von Hunden aus anderen Regionen der Welt.

Durch weitere Untersuchungen hoffen die verantwortlichen Forschenden, mehr über die biologischen Grundlagen des Überlebens von Säugetieren in Regionen mit hohen und anhaltenden Umweltbelastungen zu verstehen.

37 Jahre nach der Katastrophe von Tschernobyl (siehe Bildstrecke unten) sind die Folgen noch immer weithin sichtbar: Die Region und insbesondere die Stadt Pripyat sind nach wie vor weitgehend verwaist. Die Strahlenbelastung ist immer noch zu hoch, als dass Menschen dauerhaft hierher zurückkehren könnten. Neben einigen Arbeitern, die auf dem Areal des havarierten AKWs tätig sind, leben ausserhalb des Areals noch einige Pensionäre, die nach der Katastrophe zurückgekehrt sind.

Auch Fans des sogenannten Dark Tourism schauen hier vorbei. Dies war zumindest so, bis der russische Angriffskrieg auf die Ukraine startete und die Russen das ehemalige Atomkraftwerk einnahmen und mit ihrem Ignorieren der radioaktiven Strahlung für weltweite Fassungslosigkeit sorgten. Mittlerweile ist das AKW wieder in ukrainischer Hand.

Während die Zahl der Menschen überschaubar ist, sieht man Tiere dagegen recht häufig: Neben jeder Menge Wildtieren wie Przewalski-Pferden, Wildschweinen und Elchen, die zum Teil sogar zahlreicher vorkommen als vor dem Super-GAU, gibt es in Tschernobyl auch eine grosse Zahl streunender Hunde (siehe Bildstrecke oben). Wie es ihnen in der noch immer strahlenden Gegend geht und wie sie in der strahlenden Umgebung überleben, haben Forschende nun erstmals untersucht.

1 / 31 Die Katastrophe von Tschernobyl ereignete sich am 26. April 1986 in Block 4 des Atomkraftwerks Tschernobyl. Es war der erste nukleare Unfall, der auf der internationalen Bewertungsskala Ines mit dem Maximum von sieben Punkten eingestuft wurde. Wikimedia Commons/IAEA Imagebank - 02790015/CC BY-SA 2.0 Das heute stillgelegte Atomkraftwerk Tschernobyl wurde zwischen 1970 und 1983 erbaut. Dabei wurden vier der insgesamt sechs geplanten Reaktorblöcke fertiggestellt. (Im Bild: das Kraftwerk, gut zu sehen: der Sarkophag, der einen Strahlenaustritt aus dem havarierten Meiler verhindern soll, 2021.) REUTERS Im AKW wurden graphitmoderierte Reaktoren des Typs RBMK-1000 eingesetzt, die gravierende Sicherheitsmängel aufwiesen. Gleichwohl galt das Kraftwerk in der damaligen Sowjetunion als Musteranlage. Wikimedia Commons/IAEA Imagebank - 02790035/CC BY-SA 2.0

Hunde in Tschernobyl haben veränderte Gene

Ergebnis der im Fachjournal «Science Advances» publizierten Studie: Die freilaufenden Hunde von Tschernobyl unterscheiden sich genetisch stark voneinander und von Hunden aus anderen Regionen der Welt. Wie stark, hängt davon ab, wie weit sie vom Reaktor entfernt leben, so das Team um Tim Mousseau. Der Biowissenschaftler führt seit dem Jahr 2000 Wildtierstudien in der Region durch und hat auch die Tierwelt nach der Nuklearkatastrophe von Fukushima im Blick. Für die aktuelle Studie analysierten die Forschenden die Blutproben von 302 Streunern.

Woher stammen die Blutproben? Die Forschenden nahmen zwischen 2017 und 2019 Blutproben von mehr als 300 Hunden aus der Region, die in einer Entfernung von 15 bis 45 Kilometern vom Katastrophenort lebten. Während vor Ort der Bau einer neuen Anlage für den ausgefallenen Atomreaktor begann, kümmerten sich freiwillige Helfer darum, die wilden Hunde zu sterilisieren und medizinisch zu versorgen – dabei haben sie auch Blutproben genommen.

Von den Tschernobyl-Hunden für die Menschen lernen

Die Genmutationen gehen laut den Forschenden von der Strahlung in der Region aus: Ein Grossteil davon stamme von langlebigem Cäsium und Strontium, aber auch Plutonium und Uran befänden sich im Boden. Die radioaktiven Teilchen geben Energie ab, die stark genug ist, um Elektronen aus Molekülen in Zellen herauszureissen, schreibt Nationalgeographic.com: «Dies kann chemische Bindungen in der DNA durchtrennen, wodurch es zu Mutationen kommen kann. Zellen haben Mechanismen, um Schäden zu reparieren, aber Mutationen können Krebs auslösen, die Lebensdauer verkürzen und die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.»

Und genau das beobachtete das Team um Mousseau auch bei den Hunden in der Region: Sie sterben jung, meist im Alter von drei oder vier Jahren. Normalerweise würden Hunde in dieser Grösse zehn bis zwölf Jahre alt werden. Das deutet laut Mousseaus Kollegin Elaine Ostrander darauf hin, dass «die Veränderungen im Genom – was auch immer dort passiert ist – es den Hunden ermöglicht haben, in dieser sehr feindlichen Umgebung zu überleben.» Insgesamt identifizierten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 15 verschiedene Hundefamilien.

Die Forschung soll helfen, die biologischen Grundlagen des Überlebens von Tieren und letztlich auch von Menschen in Regionen mit hohen und anhaltenden Umweltbelastungen zu verstehen.

Auch Vögel und Frösche haben auf die Radioaktivität reagiert

Die Hunde sind nicht die einzigen Tiere, die mit Veränderungen auf die Strahlung reagiert haben. So berichteten Forschende im Jahr 2014, dass einige Vogelarten von dieser offenbar profitieren: Sie seien grösser und hätten weniger DNA-Schäden als ihre Artgenossen in weniger belasteten Gebieten. Acht Jahre später vermeldete ein anderes Forschungsteam den Fund von Fröschen, die ihre Farbe von Grün auf Schwarz geändert haben. Die besondere Färbung schütze die Tiere wohl vor schweren Strahlenschäden.

1 / 6 Mutiert vs. «normal»: Der linke Frosch stammt aus einer Linie, die sich an die Strahlung angepasst hat. IFLScience/ Germán Orizaola und Pablo Burraco Die Forscher fanden auch Abstufungen zwischen Hellgrün und Schwarz. IFLScience/ Germán Orizaola und Pablo Burraco Burraco und Orizaola vor dem Sarkophag mit dem Unglücksreaktor in Tschernobyl. IFLScience/ Germán Orizaola und Pablo Burraco

