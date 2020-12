Leser-Aufruf : Wie verbringst du den letzten Abend ohne Sperrstunde ab 19 Uhr?

Der Freitag ist der letzte Tag, an dem die verschärften Massnahmen des Bundes nicht gelten. Wir wollen von dir wissen, wie du den Abend verbringst.

Bleibst du zuhause? Gehst du in ein Restaurant oder eine Bar? Oder nutzt du die Gelegenheit für ein ausgedehntes Training im Fitnesscenter? Teile uns per Whatsapp mit, was du am vorerst letzten Abend ohne Sperrstunde ab 19 Uhr machst!